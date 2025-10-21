Bu ülkeden ev alana 98.000 dolar para veriyorlar: İşte sebebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İrlanda, sessiz ve huzurlu ada yaşamını yeniden canlandırmak için dikkat çeken bir proje başlatmıştı.

Hükümet, nüfusu azalan adalara yeni bir soluk getirmek amacıyla başlattığı “Yaşayan Adalarımız” (Our Living Islands) programı kapsamında, bu bölgelere taşınmak isteyenlere 98.000 dolara kadar maddi destek sunuyor.

Proje özellikle Clare Adası, Arranmore Adası, Bere Adası ve Oscar adayı “The Banshees of Inisherin” filminin çekildiği Aran Adaları’ndan Inis Mór gibi yerlerde uygulanıyor.

Amaç, hem adalardaki nüfus kaybını durdurmak hem de yerel ekonomiyi ve kültürel yaşamı yeniden hareketlendirmek.

2023 yılında hayata geçirilen program, 2033 yılına kadar devam edecek.

EVİNİ ALANA 98.000 DOLAR DESTEK

Hükümetin başlattığı “Our Living Islands” (Yaşayan Adalarımız) programı kapsamında, adalardaki boş ya da terk edilmiş evleri satın alıp yenilemek isteyenlere 98.000 dolara kadar maddi destek veriliyor.

Bu teşvikten yararlanmak için evin en az iki yıldır boş olması ve 1993’ten önce inşa edilmiş olması gerekiyor.

2033 yılına kadar devam edecek olan bu programın amacı, yıllar içinde nüfusu azalan İrlanda adalarına yeniden hayat kazandırmak.

Hükümet, projeyle yalnızca eski evleri restore etmeyi değil, aynı zamanda bu bölgelerde yaşamı sürdürülebilir hale getirmeyi de hedefliyor. Bu kapsamda, yaklaşık 30 adada yüksek hızlı internet altyapısı kurulacak. Böylece hem yerel halkın hem de adalara taşınan yeni sakinlerin uzaktan çalışma ve eğitim gibi imkanlardan yararlanması sağlanacak.