Ailesi ile sarayı ziyaret eden kız çocuğu, arkasından gelen muhafızı fark etmedi. Muhafızın bağırışıyla kaçışan minik kız kameraya yansıdı.

Londra'da bulunan Buckingham Sarayı'nda ilginç bir olay yaşandı.

Turistler için ziyarete açık olan saraya ailesi ile birlikte giden minik kız çocuğu, hayatının korkusunu yaşadı.

Saray çevresinde dolanan minik kız, arkasından gelen muhafızı fark etmedi.

Muhafızdan kaçmaya başladı

Muhafız ise önünde duran kız çocuğunu bağırışıyla korkuttu.

Kız çocuğu, korku içerisinde kaçmaya çalışırken, muhafız da yoluna devam etti.

İşte o anlar...

Buckingham Saray'ı muhafızı mini kızı korkuttu VİDEO

