Bulgaristan, 2026 yılında resmen Euro'ya geçiyor

Haber Merkezi

Avrupa Birliği'ne katıldığı 2007 yılından bu yana siyasi ve ekonomik alanda uyum sürecini sürdüren Bulgaristan, tam entegrasyon hedefi doğrultusunda önemli bir eşiğe daha yaklaştı.

Reformlar, mali denetim mekanizmaları ve istikrar programlarıyla şekillenen bu süreç, şimdi ülkenin para birimini değiştirecek kritik bir adıma evriliyor.

RESMİ PARA BİRİMİ EURO OLACAK

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Başkanı Dimitar Radev, Plevne’de yaptığı açıklamada, “Ülkemiz euroya geçiş için gereken tüm teknik ve ekonomik ön koşulları tamamladı. Amacımız 1 Ocak 2026 itibarıyla euroyu resmi para birimi olarak kullanmak.” dedi.

"EURO'YA GEÇİŞ, MEVDUATA OLUMSUZ YANSIMAYACAK"

Radev, Bulgaristan’ın yıllık enflasyon oranını AB standartlarına çekmeyi başardığını belirterek, nisan itibarıyla bu oranın ortalama yüzde 2,7 seviyesinde olduğunu vurguladı.

Euroya geçişin vatandaşların mevduatlarına olumsuz etkisi olmayacağını söyleyen BNB Başkanı, “Daha önce euroya geçen ülkelerde halkın gelirinde yüzde 10-15 oranında artış yaşandı. Benzer bir süreci biz de öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçiş sürecinin tamamlanabilmesi için Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Avrupa Komisyonu’nun onayının beklendiğini hatırlatan Radev, sürecin nihai olarak bu kurumların kararına bağlı olduğunu belirtti.

KARAR ÜLKEDE TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Öte yandan, euroya geçiş kararı ülke içinde siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Daha önce referandum önerilerine karşı çıkan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, bu kez halkın görüşüne başvurulması gerektiğini savundu.

Ancak Parlamento Başkanı Nataliya Kiselova, bu talebin yasal zemine dayanmadığını belirterek, öneriyi meclis gündemine almayı reddetti.