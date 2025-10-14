Bulgaristan euro sistemine hazır: Sistemler güncellendi

Bulgaristan Gümrük Ajansı, 1 Ocak 2026'da Bulgaristan'ın resmi para birimi olması planlanan euroya geçiş öncesinde tüm bilgi sistemlerinin adaptasyonunu tamamladı.

Kurum, hazırlık sürecinin tamamlandığını ve değişikliğe tabi tüm sistemlerin artık tam olarak çalışır durumda ve geçişe hazır olduğunu doğruladı.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

1 Ekim 2025 itibarıyla "SUA", "Talepler", "İade" ve "Sonraki Kontrol" dahil olmak üzere, Bulgaristan Otomatik Gümrük Bilgi Sistemi'nin (BACIS) çeşitli temel modüllerinin güncellenmiş sürümleri üretim ortamına başarıyla dağıtıldı.

Aynı tarihte, Euro'ya Geçiş Ulusal Planı doğrultusunda "1.2.2 BACIS'teki Değişikliklerin Uygulanması - SUA-Banderoli ve Talep Modülleri" projesi kapsamında geliştirilen yeni "ZADS Kapsamındaki Talepler" modülü (sürüm 0.0.4) de entegre edildi.

SİSTEMLER GÜNCELLENDİ

Hazırlık süreci kapsamında toplamda 20'den fazla bilgi sistemi kısmen veya tamamen güncellendi.

Gümrük İdaresi, dijital dönüşüm konusunda Bulgaristan'ın en gelişmiş kamu kurumlarından biri olmaya devam ettiğini ve tüm idari işlemlerin yüzde 95'inden fazlasının artık elektronik ortamda yürütüldüğünü vurguladı.

Tüm gümrük beyannamelerinin yanı sıra temel gümrük ve tüketim vergisi süreçleri tamamen dijitalleştirildi.

MEVCUT HİZMETLER DEVAM EDECEK

Ajansa göre, euroya geçiş, ekonomik aktörler için herhangi bir prosedür değişikliği gerektirmeyecek.

İşletmeler, belirlenen teknik şartname ve kurallara uygun olarak mevcut E-Portal üzerinden gümrük beyannamelerini sunmaya devam edecek.

Sistem, leva ve euro arasındaki sabit döviz kuru da dahil olmak üzere, Bulgaristan Merkez Bankası tarafından kote edilen tüm para birimlerini desteklemeye devam edecek.