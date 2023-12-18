Bulgaristan, Rusya'dan petrol tedarikini durduracak Yeni yıldan itibaren Rus petrolünün ithalatına son verilecek. Rus petrolünün işlenmesinden de vazgeçilmesine karar verildi.

AA & Ensonhaber

Bulgaristan, gelecek yıldan itibaren Rus petrolünü tedarik etmeyecek.

Karar, Bulgaristan Parlamentosu'nda oy birliğiyle alındı. Düzenlemeye 144 "evet" oyu verilirken, karşı çıkan olmadı.

Buna göre, 2024'ün ilk çeyreğinde ülkede Rus petrolünün rafinesi ve Rusya'dan petrol ithalatı sonlandırılacak.

Rus petrolüne karşı adım

1 Ocak 2024 itibarıyla Rus petrolünün ithalatı, 1 Mart 2024 itibarıyla da Bulgaristan'daki tek petrol rafinerisi olan Rusya'nın kontrolündeki Lukoil Neftochim Burgas tarafından Rus petrolünün işlenmesi durdurulacak.

AB'nin ambargosundan muaf tutuldu

Böylelikle özel coğrafi konumu nedeniyle 2022'de Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya petrolüne uyguladığı ambargodan muaf tutulan Bulgaristan, muafiyet süreci sonlanmadan gerekli kararı Meclis'ten geçirdi.

Katkı payı kaldırılacak

Meclis ayrıca AB hukuku doğalgazın menşeinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeyi yürürlüğe koyana kadar, Rus doğalgazının Bulgaristan'a ithalatı ve Bulgaristan üzerinden transit geçişine uygulanan katkı payının kaldırılmasına karar verdi.

Eldeki yakıtın envanteri çıkarılacak

Bu arada Ulusal Gümrük Ajansı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar depoların ve stoktaki akaryakıt ve ham petrolün envanterlerini çıkaracak.

Çevresel açıdan Bulgar pazarında satılamayan akaryakıtlar, AB prosedürlerine göre ihraç edilebilecek.