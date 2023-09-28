Burkina Faso'da darbe girişimi: Güvenlik güçleri bastırdı Ülkedeki istihbarat ve güvenlik servisleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Darbe girişimine karıştıktan sonra kaçanları yakalama çalışmaları devam ediyor.

AA

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, darbe girişimini bastırdı.

Ülkedeki askeri yönetim, iki gün önce ayaklanma çabalarını önlediğini duyurdu.

Hükümet, darbe söylentileri sonrası çok sayıda göstericinin sokağa inmesine sebep olan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Darbe girişimi önlendi

Burkina Faso istihbarat ve güvenlik servisleri tarafından bir darbe girişiminin engellendiği aktarıldı.

Yaşananlarla ilgisi bulunan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, hükümetin olayı bütün çıplaklığıyla gün yüzüne çıkaracağı vurgulandı.

Kaçanları arıyorlar

Darbe girişimine karışan ancak kaçmayı başaranların güvenlik güçlerince arandığı kaydedildi. Darbeye kalkışanların ülkeyi kaosa sürüklemeye çalıştığı ifade edildi.

26 Eylül'de darbe söylentileri sonrası başkent Vagadugu'da çok sayıda gösterici sokağa inmiş ve devlet lideri İbrahim Traore'ye destek sloganları atmıştı.

Darbeler silsilesi

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülke, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana 10'a yakın askeri darbe gördü.

Terör olaylarının artışa geçmesinin ardından Ocak 2022'de Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın yönetime el koyduğu ülkede bir darbe de Eylül 2022'de Yüzbaşı İbrahim Traore tarafından yapılmıştı.

Traore, darbeden bir ay sonra yemin ederek geçiş dönemi devlet başkanı olarak göreve başlamıştı.

Daha önce Sudan, Çad, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Gabon gibi ülkelerde darbeler yaşandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)