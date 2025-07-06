California'da orman yangınları: Binlerce hektar alan yandı

ABD'nin California eyaletinde, Orman ve Yangından Koruma Departmanı (Cal Fire) verilerine göre, San Luis Obispo ilçesinde 2 Temmuz’da başlayan yangın yaklaşık 28 bin hektardan fazla bir alanı kapsıyor. Ancak yangının yalnızca yüzde 10’u kontrol altına alınabilmiş durumda.

29 HAZİRANDAN BERİ SÜRÜYOR

Riverside bölgesinde ise 29 Haziran’dan beri devam eden yangın, yaklaşık 1000 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor. Bu yangının yüzde 75’i kontrol altına alınırken, mücadele devam ediyor.

Bunun yanı sıra, San Bernardino’da Juniper, Lake ve Shasta bölgelerinde çıkan yangınlar toplamda 650 hektarlık bir alanı kapladı ve büyük bir kısmı kontrol altına alındı.

ÇİFTLİK ARAZİLERİ VE OTLAKLAR ZARAR GÖRDÜ

Cal Fire Sözcüsü Toni Davis, yangınlar nedeniyle 50 yapının tehlike altında olduğunu ve 208 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Davis, etkilenen bölgenin kırsal yapısının; çiftlik arazileri, engebeli tepeler ve yoğun otlaklardan oluştuğunu, ayrıca bitki örtüsünün oldukça kuru olduğunu vurguladı.