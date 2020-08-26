ABD'de California eyaleti genelinde kontrol altına alınamayan yangınların 625'den fazla noktada etkili olduğu bildirildi.

ABD'nin California eyaletinde, 15 Ağustos'ta yıldırımların neden olduğu orman yangınları halen söndürülemezken, bölgede birçok yerleşim yeri hasar gördü.

USA Today'in haberine göre, California Valisi Gavin Newsom, yangının seyri konusunda gelecek haftayı "kritik" olarak nitelendirerek, alevlerle mücadelede ellerindeki her türlü imkanı kullandıklarını belirtti.

14 BİN İTFAİYECİ, 625 YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Eyalet genelinde 14 binden fazla itfaiyecinin 625'den fazla noktada etkili olan yangınlara müdahale ettiğini ifade eden Newsom, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini kaydetti.

California'da yangınlar 625'ten fazla noktada sürüyor

170 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

California İtfaiyesi Müdür Yardımcısı Daniel Berlant, pazar gününden itibaren yaklaşık 50 bin kişinin evlerine dönmesine izin verilse de geride yangınlar nedeniyle tahliye edilen 170 bin kişinin daha bulunduğunu söyledi.

13 BİNDEN FAZLA YILDIRIM, YÜZLERCE YANGINA NEDEN OLDU

Eyalet genelinde, 15 Ağustos'tan bu yana düşen 13 binden fazla yıldırımın yüzlerce yangının çıkmasına sebep olduğunu kaydeden Berlant, alevlere 14 binden fazla itfaiyeci, 2 bin 400 itfaiye aracı ve 95 havadan yangın söndürme aracıyla müdahale edildiğini belirtti.

1200'DEN FAZLA EV KULLANILAMAZ HALDE

Alevler nedeniyle on binlerce evin hala tehdit altında olduğuna dikkati çeken Berlant, yangınlarda toplam 1200'den fazla evin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Yetkililer, hava durumu tahminlerinin, sıcak hava ve öngörülemeyen rüzgarların yanı sıra daha fazla yıldırım tehdidine işaret ettiğini kaydederek, eyalet sakinlerinin hepsinin yangınlara karşı hazırlıklı ve yüksek alarmda olmaları gerektiği konusunda uyardı.

TRUMP, YANGINLARI "BÜYÜK AFET" İLAN ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, "büyük afet" ilan ettiği California'da devam eden yangınlar için federal yardıma onay vermişti.

California Valisi Newsom, Trump'ın afet ilanının, eyalette yangınlardan etkilenen kişilere kriz danışmanlığı, barınacak yer ve diğer sosyal hizmetler konusunda yardım edeceğini söylemişti.

Eyalette 400 bin hektar civarında alan kül olurken, yangınlarda aralarında itfaiyecilerin bulunduğu 43 kişi yaralanmıştı.

California'da en eski eyalet parkı Big Basin'de de tarihi ziyaretçi merkezinin kül olduğu, alevlerin 2 bin yıllık kızılağaçları yaktığı belirtilmişti.

Yetkililer, bazıları 100 metre uzunluğundaki ağaçların devrildiği bilgisini paylaşmıştı.

CAMP YANGINI

California eyaletinde 8 Kasım 2018'de başlayan ve "Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangını, 16,5 milyar dolar zarara yol açarak o senenin en maliyetli doğal afeti olmuştu.

Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında başlayan orman yangını yaklaşık 14 bin ev, 500'den fazla iş yeri ve yaklaşık 4 bin 300 binayı yok etmiş, yangında 80'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Toplamda 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, California tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı orman yangını" olarak kayıtlara geçmişti.