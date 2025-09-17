Camilla, Donald Trump'la görüşme öncesi hastalandı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın son rotası İngiltere.

İkili, Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın ev sahipliğinde, İngiltere'de iki günlük bir dizi temas yapacak.

Görüşme öncesi ise Kraliçe Camilla'nın rahatsızlandığı iddia edildi.

GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR

Camilla'nın, Trump'la yüz yüze gelmek istemediği ve bu nedenle "hastalık" iddialarının gündeme geldiği söyleniyor.

ZİYARETİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Donald Trump ve Melania'nın gelişine Windsor arazisindeki atlı araba konvoyu, Kraliyet Süvari Alayı'ndan atlı askerler eşlik edecek.

Bu akşam yaklaşık 150 konuğun katıldığı resmi bir ziyafette ise Charles'ın bir konuşma da yapması bekleniyor.