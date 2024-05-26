Cannes Film Festivali'nde Gazze'ye verilen destek öne çıktı 77. Cannes Film Festivali'nde ünlü isimler, kıyafetlerinde Filistin bayrağı ve karpuz motifleri kullanarak Filistin'e desteklerini gösterdi.

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Bu yıl 14-25 Mayıs tarihlerinde Fransa'da düzenlenen 77. Cannes Film Festivali'ne katılan dünyaca ünlü isimler, kırmızı halıda yürüdükleri sırada gerek kıyafetleri gerek takılarıyla sessizce "Filistin'e destek" dedi.

Bella Hadid'den Gazze desteği

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, kefiyeler kullanılarak tasarlanan kırmızı elbisesiyle dikkati çekti.

Filistin'e desteğini birçok kez dile getiren Hadid'in Filistin ile dayanışmasını kefiyeden elbisesiyle göstermesi sosyal medyada takdir topladı.

Blanchett'in kıyafeti Filistin bayrağını anımsattı

Cannes Film Festivali'ne katılan Oscar ödüllü sinema yıldızı Cate Blanchett de Filistin bayrağını anımsatan kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce de Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Blanchett'in önü siyah, arkası açık pembe ve yeşil astarlı kıyafetinin kırmızı halı ile birleşmesi akıllara Filistin bayrağını getirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, Blanchett'in elbisesiyle gösterdiği dayanışmayı "zekice" şeklinde değerlendirdi.

Kırmızı halıda karpuz motifleri dikkati çekti

İngiliz oyuncu Pascale Kann da festivale üzerinde Arapça Filistin yazılı kıyafetle katıldı.

Hint oyuncu Kani Kusruti, Cannes Film Festivali'nde gösterilen filminin prömiyerine karpuz dilimi şeklindeki çantasıyla katıldı.

Cezayir asıllı Fransız oyuncu Leila Bekhti, Filistin ile dayanışmanın sembolü olan karpuz motifli bir broş taktı.

Filminin gösterimi öncesi 60 metrelik kırmızı halıda yürüyen Bekhti'nin siyah kıyafetinin yakasına taktığı broş, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İtalyan oyuncu Jasmine Trinca da Filistin'e desteğini kırmızı halıda yürürken kıyafetine taktığı Filistin bayrağı desenli broş ile gösterdi.

Avustralyalı aktör Guy Pearce, Filistin bayrağının renklerinden oluşan bileklik taktı.

Faslı yönetmen Asmae El Moudir de gazetecilere, eldivenine diktirdiği Filistin bayrağını göstererek poz verdi.

İsrail'in Gazze'de süren saldırıları

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 903 Filistinli öldürüldü, 80 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'de 20 binden fazla kanser, kalp hastası ile yaralının sınır kapısının açılmasını beklediğini açıkladı.

Sözcü, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 493'ten fazla sağlık personelinin öldürüldüğünü, 310'dan fazlasının alıkonulduğunu" kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)