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AA

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürüyor.

Heyecanın her geçen dakika arttığı seçim kampanyasında ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in stratejisi ünlüler üzerinden ilerliyor.

HARRİS'İN ÜNLÜ İSİM STRATEJİSİ

Donald Trump ile kıyasıya yarışa giren ve anketlerde bıçak sırtı bir mücadelenin göze çarptığı kampanyada Harris her gün bir başka mitinge katılıyor.

Bu mitinglerde ise birbirinden ünlü yıldız, Harris'e destek açıklaması yapıp oy istiyor.

SON DESTEKÇİ CARDİ B

Son mitingde ABD'li ünlü şarkıcı Cardi B boy gösterdİ.

Wisconsin eyaletinin West Allis kentinde düzenlenen mitinge katılan B, katılımcılara hitap ederek Harris için oy istedi.