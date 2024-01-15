Cayır cayır yanmıştı: Notre Dame Katedrali yıl sonunda ziyarete açılacak 2019 yılında çıkan yangın nedeniyle yıllardır restorasyon çalışmalarının sürdüğü Notre Dame Katedrali'nin yıl sonunda ziyaretçilerini kabul etmesi bekleniliyor.

AA

Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak görülen ve temeli 1163 yılında dönemin papası tarafından atılan Notre Dame Katedrali'nin tamamlanması 300 yıl sürdü.

Sembol binada ise 5 Nisan 2019'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık Katedral'in 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çökmüş, bina büyük zarar gördü.

Katedral'in restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından 844 milyon euro kadar rekor miktarda bağış toplandı.

Restorasyon tamamlandı

France Info'nun haberine göre, başkent Paris'teki 800 yıllık tarihi mirasın restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Katedralin yeniden inşasından sorumlu kamu kuruluşu Rebatir Notre-Dame de Paris'in Başkanı Philippe Jost, çalışmaların tamamlanmasına 11 aydan daha az zaman kaldığını belirtti.

Jost, Notre Dame Katedrali'nin 8 Aralık itibarıyla ibadete ve ziyarete açılacağını duyurdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)