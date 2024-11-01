CBS News, Donald Trump'ın 10 milyar dolarlık tazminat talebiyle karşı karşıya

AA

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlere az bir süre kala dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanıyor.

Donald Trump ile Kamala Harris'in yarıştığı seçimler, kıyasıya mücadelelere de sahne oluyor.

Yaşanan son olayda, ABD'de Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump'ın Harris'in mülakat verdiği "60 Minutes" programı için CBS News'a 10 milyar dolarlık dava açtığı paylaşıldı.

Konuya ilişkin açıklama CBS News'ten geldi.

DAVA DİLEKÇESİ VERİLDİ

Trump'ın haber kanalına karşı açtığı davanın tamamen mesnetsiz olduğu ve bu iddiaya karşı sonuna kadar mücadele edileceği bildirildi.

Trump'ın avukatları tarafından Texas eyaletinin Amarillo bölgesindeki federal mahkemeye verilen dava dilekçesinde CBS'in, Harris'in "laf salatası yaptığı zafiyetini örtbas etmek" amacıyla "aldatıcı şekilde manipüle edici davranarak çizgiyi aştığı" iddia edildi.

10 MİLYAR DOLAR TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNULDU

Dava dilekçesinde CBS'in ana kaydındaki düzenlemenin, "rakibine yardımcı olmak ve halkı yanıltmak" için "kasıtlı" yapıldığı, bunun Trump'ı haksız yere dezavantajlı hale düşürdüğü öne sürüldü.

Texas sakinlerinin de dahil olduğu milyonlarca Amerikalının, üzerinde oynanmış iki röportaj versiyonuyla yanıltılarak kafalarının karıştırıldığı ileri sürülen dava dilekçesinde Trump'a, uğradığı zararlar için 10 milyar dolar tazminat ödenmesi istendi.

CBS NEWS'TEN AÇIKLAMA

CBS News'in açıklamasında Trump'ın iddialarının tamamen mesnetsiz olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Eski başkanın 60 Minutes programına yönelik suçlamaları doğru değil ve iddia edildiği gibi kayıtlarda herhangi bir kurgusal oynama yapılmadı.

CBS'in bu davaya karşı güçlü şekilde savunma yapacağı vurgulanan açıklamada, Harris ile mülakatta yöneltilen soru ve cevaplarının aynı olduğu, "kısa ve uzun" iki ayrı versiyon şeklinde düzenlenmesinin, kullanılan farklı programlardaki süre sınırlamalarına uyması için yapıldığı kaydedildi.