Cezayir’in 7 kentinde orman yangınları

Cezayir’in farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Ülkenin 7 kentinde 16 noktada başlayan yangınların büyük kısmı kontrol altına alındı.

16 NOKTADAN 9'U KONTROL ALTINDA

Cezayir Sivil Savunma İdaresi’nin yazılı açıklamasına göre; El-Buleyda, Tizi Vizu, Bumerdas, Mila, El-Media, Bicaye ve Ayn Difla kentlerinde dünden bu yana 16 ayrı yangın çıktı.

Bu noktalardan 9’unda alevlerin tamamen söndürüldüğü, 3’ünde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Kalan 3 noktada ise aktif söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Açıklamada, yangınlara hem karadan hem de havadan yoğun şekilde müdahale edildiği vurgulandı.