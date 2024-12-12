Çin, 5 deney uydusunu uzaya gönderdi

AA
Çin ajansı Xinhua'da yer alan 'uydu' haberi dikkat çekti...
Habere göre, Çin, uydu teknolojisi deneylerinde kullanılmak üzere adı açıklanmayan 5 uyduyu uzaya fırlattı.
551'İNCİ BAŞARILI TAŞIMA GÖREVİ
Uydulara ilişkin verilen bilgilerde, uyduların Long March 2D roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.
Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken, bu Long March roketleriyle gerçekleştirilen 551'inci başarılı taşıma görevi oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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