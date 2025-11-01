Çin Devlet Başkanı 11 yıl sonra Güney Kore'de

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesinden olumlu mesajlar...

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, görüşmede Çin ile Güney Kore’nin “birbirinden ayrılmaz ortaklar” olduğunu vurgulayarak, diplomatik ilişkilerin başlamasından bu yana 33 yılda, farklı siyasi sistemlere rağmen iki ülkenin kapsamlı işbirliği ve ortak refah sağladığını ifade etti.

11 YIL SONRA İLK KEZ ZİYARET ETTİ

Şi, serbest ticaret anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin hızlandırılması çağrısında bulunarak, yapay zeka, biyoteknoloji, yeşil enerji ve yaşlı bakım ekonomisi gibi yeni alanlarda ortak projeler geliştirme isteğini dile getirdi.

Ayrıca yasa dışı bahis, internet dolandırıcılığı ve sınır ötesi suçlarla mücadele konusunda Seul ile daha güçlü bir koordinasyon mesajı veren Şi, “Çin, karşılıklı güveni artırarak sorunların birlikte çözülmesi için işbirliğini derinleştirmeye hazırdır” dedi.

Bu ziyaret, Şi Cinping’in 2014’ten bu yana Güney Kore’ye yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

KORE YARIMADASI'NDA BARIŞ MESAJI

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac’ın açıklamasına göre Devlet Başkanı Lee, Pekin’den Kore Yarımadası'nda barış görüşmelerini canlandırma konusunda yapıcı rol üstlenmesini istedi.

Lee, Çin ile Kuzey Kore arasında artan temasları “olumlu” bulduğunu belirtirken, bu sürecin Seul ile Pyongyang arasında yeni bir diyalog zemini oluşturabileceğine işaret etti. “Yarımadada güvenlik önceliğimizdir” diyen Lee, diplomatik sürecin önemine dikkat çekti.

TİCARET VE DİJİTAL GÜVENLİKTE İMZALAR ATILDI

Görüşme sonrasında iki ülke, serbest ticaret görüşmelerinin ilerletilmesi ve siber suçlarla mücadele dahil 7 ayrı mutabakat zaptı imzaladı. Ayrıca iki ülke merkez bankaları, ticarette yerel para birimlerinin kullanılmasını sağlayacak döviz takas anlaşmasına imza attı.

GÜNEY KORE'DE YENİ DÖNEM

Görüşme, Güney Kore’de haziran ayında göreve başlayan Lee Jae-myung ile Şi Cinping’in ilk yüz yüze görüşmesi oldu. Yoon Suk Yeol’ün görevden alınmasının ardından yapılan seçimlerde ana muhalefetin adayı Lee zafer kazanmış, 4 Haziran’da yemin ederek göreve başlamıştı. Şi, seçim sonrası Lee'ye tebrik mesajı göndermişti.