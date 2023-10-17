Rusya Devlet Başkanı Putin'den Çin'e ziyaret Putin, Kuşak ve Yol Forumu'nun katılımcıları arasında yer alıyor. Rus lider, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir araya gelecek.

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AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e resmi ziyaret düzenledi.

Çin'in başkenti Pekin, Kuşak ve Yol Forumu'na ev sahipliği yapacak.

Foruma katılacak olan Putin, çarşamba günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.

Batı'nın yakından izlediği ziyaret

ABD merkezli Bloomberg, ziyaretin, Washington ve Brüksel'deki yetkililerce yakından izlendiğini aktardı.

Ukrayna'daki savaş sırasında gerçekleştirilen ziyaretin, Pekin-Moskova hattındaki yakın bağlara işaret ettiği kaydedildi.

Çin'in, Putin'in 2022'de Ukrayna'ya saldırı emrini vermesinden bu yana Rusya'ya önemli diplomatik ve ekonomik destek sağladığı belirtildi. Bu sayede Batı yaptırımlarının Moskova üzerindeki etkilerinin hafifletildiğine dikkat çekildi.

Putin'den Kuşak ve Yol projesine destek

Kuşak ve Yol projesi, 2013 yılında başlatıldı. Putin'in ziyareti, altyapı ve diğer projelere yaklaşık 900 milyar dolar fon sağlayan söz konusu projeye verilen desteğin bir göstergesi olarak göze çarpıyor.

Putin, seyahati öncesinde Çin devlet yayın kuruluşu CCTV'ye verdiği röportajda, Şi ile 40'tan fazla kez görüştüğünü ve "pek çok hoş anıya" sahip olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin mart ayında kendisi hakkında tutuklama emri çıkarmasından bu yana ilk yurt dışı gezisi için geçen hafta Kırgızistan'daydı.

Çin-Rusya temasları

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, pazartesi günü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Wang-Lavrov görüşmesinde İsrail-Filistin çatışması da dahil olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Rus lider: Gazze'ye kara operasyonunun ciddi sonuçları olur

Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri liderler zirvesinde yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Rus lider, İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu düzenlemesinin tüm taraflar için ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda uyarmıştı.

Pekin'den çağrı: İnsani kriz önlenmeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'in gerilimin düşürülmesi, barış müzakerelerine dönülmesi ve insani krizin önlenmesi için diğer taraflarla çalışmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.

Tarafları uluslararası hukuka uymaya ve gerilimi daha fazla artıracak adımlardan kaçınmaya çağıran Vang, "Şu anda acil öncelik Gazze Şeridi’nde yarım koridoru açmak ve insani bir krizi önlemek olmalı." demişti.