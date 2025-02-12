Çin: Gazze, Filistinlilere aittir

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralacağız, şehrin imarından ve silahların imhasından sorumlu olacağız." sözlerine, dünya kamuoyundan tepkiler yükseliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Gazze'deki durum ve Trump'ın Filistin halkını yerinden etme tasarısına dair değerlendirmede bulundu.

"GAZZE, FİLİSTİNLİLERE AİTTİR"

Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını kazanmasını desteklediğini vurgulayan Sözcü Guo, "Gazze, Filistinlilere aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz parçasıdır. Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşıyız." dedi.

Guo, "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi" ilkesinin Gazze'de savaş sonrası yapılanmanın temeli olması gerektiğine inandıklarının altını çizerek, mevcut koşullarda uluslararası toplumun özellikle de büyük ülkelerin ateşkes anlaşmasının uygulanmasında yapıcı rol oynaması ve insani yardım ile yeniden inşayı teşvik etmesi gerektiğine işaret etti.

TRUMP'IN, GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da öne sürmüştü.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.