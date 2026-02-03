Çin, güvenlik gerekçesiyle gizli kapı kollarını yasaklıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin'den tarihi karar...

Asya ülkesi, modern elektrikli araçların vazgeçilmezi haline gelen gizli kapı kollarını yasaklıyor.

CAN KAYIPLARININ ARTMASI ÜZERİNE ALINDI

Karar, özellikle kaza anında elektrik sisteminin devre dışı kalması sonucu kapıların açılamaması ve buna bağlı can kayıplarının artması üzerine alındı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından duyurulan yeni yönetmelik, araçların hem içeriden hem de dışarıdan fiziksel bir müdahaleyle açılabilen mekanik mekanizmalara sahip olmasını zorunlu kılıyor.

ÖLÜMCÜL KAZALAR DÜZENLEMEYİ TETİKLEDİ

Yeni kurallar, Çin'de Xiaomi elektrikli araçlarının karıştığı ve kapıların kaza sonrası kilitli kalması nedeniyle yolcuların tahliye edilemediği trajik olayların ardından geldi.

Son dönemde Chengdu ve Tongling şehirlerinde yaşanan kazalarda, çevredekilerin yardıma koşmasına rağmen elektronik kapı kollarının çalışmaması sonucu kurtarma çalışmaları başarısız olmuştu.

Devlet medyasının verilerine göre, Çin'de en çok satan 100 yeni nesil aracın yaklaşık yüzde 60'ı şu anda bu tartışmalı tasarımı kullanıyor.

2027 BAŞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, araç kapılarında (bagaj hariç) en az 6 cm x 2 cm x 2,5 cm ölçülerinde bir boşluk bulunması ve kapı kolunun elle kavranabilir olması şart koşulacak.

Ayrıca araç içindeki mekanik açma kollarının yerini gösteren belirgin işaretlerin bulunması da zorunlu hale getirilecek.

Hali hazırda onaylanmış ve piyasaya çıkış aşamasında olan modeller için ise tasarımlarını güncellemeleri amacıyla 2029 yılına kadar iki yıllık ek süre tanınacak.

KÜRESEL OTOMOTİV PAZARINI ETKİLEYECEK

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'in bu hamlesi, sadece yerel markaları değil, Tesla gibi küresel üreticileri de etkileyecek.

Uzmanlar, üreticilerin Çin pazarı için ayrı bir tasarım maliyetine katlanmak yerine, küresel modellerinde de standart mekanik kollara dönebileceğini öngörüyor.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki güvenlik otoriteleri de benzer şikayetler üzerine gizli kapı kolu sistemlerine yönelik incelemelerini sürdürüyor.