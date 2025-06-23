Çin, vatandaşlarını İran ve İsrail'den tahliye etti

İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar sürerken, çatışmalara ABD'nin de dahil olmasıyla bölgede gerilim iyice tırmandı.

Son yaşananlar sonrası ülkeler, vatandaşlarını İran ve İsrail'den tahliye ediyor.

ÇİN, VATANDAŞLARINI GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE ETTİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Tahran Büyükelçiliği ve ülkedeki konsolosluklarının, komşu ülkelerin de yardımıyla talep eden vatandaşlarını güvenli bölgelere naklettiğini belirtti.

Sözcü Guo, şimdiye dek İran'dan aralarında 10 aylık bebek, 70 yaşındaki kişi ile Hong Kong ve Tayvan'da yaşayanların bulunduğu 3 bin 125 Çin vatandaşının güvenli şekilde tahliye edildiğini söyledi.

TAHLİYEYE YARDIMCI OLAN ÜLKELER

Çin'in İsrail'deki Büyükelçiliğinin de 500'den fazla vatandaşının tahliyesini sağladığını dile getiren Guo, ayrıca İngiltere, Hindistan ve Polonya vatandaşlarının tahliyesine yardım ettiğini anlattı.

Guo, Çin vatandaşlarının bu iki ülkeden çıkarılmasında Türkiye, İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Ermenistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Mısır ve Ürdün'ün yardımcı olduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti.

Çin'in Tahran ve Tel Aviv büyükelçilikleri, İran ile İsrail arasındaki çatışmaların başlamasının ardından vatandaşlarına bulundukları ülkelerden ayrılmalarını tavsiye eden güvenlik uyarıları yayımlamıştı.