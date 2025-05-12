ABD ve Çin arasında gümrük vergisi anlaşması imzalandı

Haber Merkezi

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında sular duruluyor.

İki ülke lideri arasında bir ego savaşına dönüşen karşılıklı gümrük vergisi artırımı kararı, ticari bir gerilime neden oldu.

Yüksek vergilerin iki ülkede de olumsuz ekonomik sonuçlara neden olmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Şi Cingpin, İsviçre'de müzakere masasına oturdu.

ANLAŞMA İMZALANDI

Ülkelerin sözcüleri, ticaret gerilimini azaltmaya yönelik "önemli bir ilerleme" sağlandığını açıkladı.

Beyaz Saray, detay vermeden iki ülke arasında gümrük vergilerini düşürmeye yönelik anlaşma imzalandığını duyurdu.

VERGİ ORANLARI KARŞILIKLI OLARAK İNDİRİLDİ

Anlaşma ile birlikte ABD, Çin'e uyguladığı yüzde 145'lik gümrük vergisini yüzde 30'a indirirken, Çin de ABD ürünlerine koyduğu yüzde 125'lik vergiyi yüzde 10'a çekti.

Ancak ABD'nin fentanil ve benzeri ürünlerle ilgili ek vergi uygulamaları yürürlükte kalacak.

90 GÜN SÜREYLE VERGİLER DURDURULDU

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile yapılan anlaşmaya göre, 90 gün boyunca vergilerin duraklatılacağı ve tarifelerin seviyelerinin önemli ölçüde düşürüleceğini açıkladı.

Çin ve ABD yetkilileri tarafından yapılan ortak açıklamada, tarafların ekonomik ve ticari ilişkileri düzenli biçimde ele almak üzere kalıcı bir diyalog mekanizması kuracağı belirtildi.

NELER OLMUŞTU?

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

İSVİÇRE'DE GÖRÜŞÜLDÜ

Tırmanan ticari gerilim sonrasında Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre'de bir araya gelmek üzere anlaşmıştı.

Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'in temsil edeceği bildirilmişti.