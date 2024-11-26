Çin ve Brezilya'dan 'daha sürdürülebilir bir dünya hedefi' mesajı

İHA

Çin ve Brezilya, 2014 yılında Belo Monte Ultra Yüksek Voltaj (UHV) iletim projesine yönelik iş birliği anlaşması imzaladı.

İmzalanan proje, tropik yağmur ormanları ve nehirleri aşan 2 bin kilometreden uzun bir alanı kapsıyor.

22 MİLYON BREZİLYALININ ENERJİ SIKINTISINA ÇARE BULDU

Yapılan açıklamaya göre; Brezilya'nın kuzey ve güneyini birbirine bağlayan bir "elektrik otobanı" oluşturan proje, yalnızca sanayi bölgelerine yeterli enerji sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan 22 milyon Brezilyalının enerji sıkıntısını çare oldu.

Proje, bugüne kadar 180 terawatt saat hidroelektrik enerji iletimi gerçekleştirerek 64 milyon ton standart kömür tasarrufu sağladı ve 170 milyon ton karbondioksit (CO2) emisyonun önüne geçti.

"ALTIN ORTAKLAR" VURGUSU

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, yaptığı açıklamada "Çin, Brezilya'nın devam eden enerji dönüşümünde aktif rol oynuyor" ifadesinde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise başkent Brazilya'da Lula ile yaptığı görüşme esnasında birbirlerinin başarısına katkıda bulunan "altın ortaklar" olarak Çin'in Brezilya'yla çalışmaya ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme hedefi doğrultusunda ilerlemeye hazır olduğunu ifade etti.

"ÇİN İLE BREZİLYA ARASINDA DİPLKOMATİK İLİŞKİLERİN KURULMASININ 50. YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR"

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

İki ülke daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen için ortak geleceğe sahip Çin-Brezilya topluluğu anlayışıyla aralarındaki bağları güçlendirdi ve Kuşak ve Yol Girişimi'ni Brezilya'nın kalkınma stratejileriyle uyumlu hâle getirme konusunda anlaşmaya vardı. Bu yıl, Çin ile Brezilya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü kutlanıyor. İki ülke son elli yıl boyunca ekonomik ve ticari bağlarını güçlendirerek ekonomik ve ticari iş birliğinde önemli başarılara imza attı. Diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Brezilya'nın Recife şehri, kültürel ilişkilere elverişli ortamı geliştirmek amacıyla 2024 yılını "Çin Yılı" olarak belirledi.

"ALTI MADDELİK ORTAK MUTABAKAT YAYINLANDI"