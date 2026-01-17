Venezuela: ABD saldırısında 47 asker öldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, 3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela'ya saldırısı esnasında yaşamını yitiren Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) mensubu askerlerle ilgili konuştu.

"47 ERKEK VE KADIN ASKER HAYATINI FEDA ETTİ"

Lopez, "Venezuela’ya karşı kullanılan ileri teknoloji ve ezici düzeydeki orantısız kaynaklar karşısında, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerden 47 erkek ve kadın asker hayatını feda etti." ifadesini kullandı.

ABD saldırısında 32 Kübalının da öldüğünü hatırlatan Lopez, şöyle devam etti:

"Silahlı kuvvetlerimizi geliştirmek için Ayacucho Planı’nı devreye alıyoruz ancak şimdi gözden geçirilmesi gereken unsurlar ve yeniden yapılandırmayı zorunlu kılan bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Amacımız, Venezuela’ya saygıyı ve ulusal Anayasa’nın tam olarak uygulanmasını garanti eden askeri gücü pekiştirmektir."

Lopez, ülkenin içinde bulunduğu "kritik ve acı dolu zamanlara" dikkat çekerek, "Silahlı kuvvetlerimizin manevi bir güce ihtiyacı var. Askeri onurumuz, haysiyetimiz ve şerefimiz dimdik ayakta." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.