Gazze Barış Kurulu'nda yer alan isimler belli oldu

- ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin yeniden inşası için bir Barış Kurulu kurulduğunu duyurdu.
- Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, kurulun üye listesi belirtildi.
- Bu gelişme, Gazze'de barış ve yeniden yapılandırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bir Barış Kurulu'nun kurulduğunu açıklamıştı.
Trump kurul üyelerinin ise yakında duyurulacağını belirtmişti.
Beyaz Saray'dan kurulda yer alan isimlere dair açıklama geldi.
DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN LİSTEDE
Açıklamada şu isimler yer aldı:
- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
- Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff
- Trump'ın damadı Jared Kushner
- Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
- Marc Rowan
- Ajay Banga
- Robert Gabriel
- Ali Al-Thawadi
- General Hassan Rashad
- Marc Rowan
- Reem Al-Hashimy
- Nickolay Mladenov
- Yakir Gabay
- Sigrid Kaag