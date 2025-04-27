Çin ve Kırgızistan dışişleri bakanları Kazakistan'da bir araya geldi

DHA

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün Kazakistan'ın Almatı kentinde Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev’le bir araya gelerek, bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası detayları Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi paylaştı.

HANGİ KONULAR MASADA

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, görüşmede iki ülke liderlerinin yaptığı stratejik yönlendirme doğrultusunda ikili ilişkilerin hızla geliştiğini, iki tarafın komşuluk, dostluk ve ortak refaha dayalı kader birliğini oluşturmak için çalıştığını hatırlattı.

Wang, Kırgızistan’la üst düzey temasları sürdürmeye, stratejik karşılıklı güveni derinleştirmeye ve kazan-kazan iş birliğini genişletmeye hazır olduklarını vurguladı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ise Çin’e Kırgızistan’ın ekonomik ve toplumsal gelişmesine verdiği destekler nedeniyle şükranlarını sunarak, Çin’le dostluğu derinleştirmeye ve Kırgızistan-Çin kader birliği inşasını hızlandırmaya istekli olduklarını ifade etti.

ÇİN'İN KIRGIZİSTAN'IN EN BÜYÜK EKONOMİK ORTAĞI OLDUĞUNA İŞARET EDİLDİ

Kuşak ve Yol iş birliği çerçevesinde yürütülen projeleri ele alan iki taraf, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu hattının inşasının ilerletilmesi, ikili ilişkilerin içeriğinin zenginleştirilmesi ve iki halk arasındaki iletişimin yoğunlaştırılması hususlarında da mutabık kaldı.

Görüşmede, Çin’in Kırgızistan’ın en büyük ekonomik ve ticari ortağı olduğuna işaret eden Kulubayev, Çinli şirketlerin Kırgızistan’a yatırım yapmasına ve ülkede iş kurmasına elverişli iş ortamı oluşturacaklarını dile getirdi.

GÜMRÜK TARİFELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Gümrük tarifeleri konusunda da fikir alışverişinde bulunan iki bakan, çok taraflılığa bağlı kalınarak tarife sorunuyla mücadele etmek için ikili iş birliğinin güçlendirilmesi, serbest ticaretin desteklenmesi, uluslararası kurallar, iki tarafın meşru hak ve çıkarları ile bölgenin ortak çıkarlarının korunması gerektiğinin altını çizdi.