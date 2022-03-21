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Çin'de 133 kişi taşıyan yolcu uçağı düştü
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü.
- AA
- 21.03.2022 - 11:20
- Güncelleme : 21.03.2022 - 11:31
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü.
Çin Merkez Televizyonu (CCTV), arama kurtarma ekiplerinin bölgeye doğru yola çıktığını duyurdu.
Ölü veya yaralı sayısına dair henüz net bilgi yok...
Çin'de 133 kişi taşıyan yolcu uçağı düştü VİDEO
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