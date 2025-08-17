Çin'de 75 yaşındaki adam yapay zekaya aşık oldu: Eşinden boşanmak istedi

Çin'de yaşayan Jianga isimli bir adam uluslararası kamoyunun gündemine oturdu.
75 yaşındaki Jianga, yapay zeka ile oluşturulan avatara aşık oldu.
Adam, internetteki sanal kadına o kadar takıntılı hale geldi ki, karısından boşanmak istedi.
YAPAY ZEKAYA KAPILDI
Beijing Daily'nin yerel haber kaynaklarına dayandırdığı habere göre, her şey sosyal medyada dijital bir avatarla karşılaşmasıyla başladı.
Sürekli telefon başında olan Jianga, mesajlaştığı avatara kapılmıştı.
BOŞANMAK İSTEDİ
Jiang'ın zamanını tamamen yapay zekaya ayırabilmek için boşanmak istediğini söylediği bildirildi.
Olayın hızla büyümesi üzerine duruma Jiang'ın çocukları müdahale etti.
ÇOCUKLARI ONU İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
Birer yetişkin olan Jiang'ın çocukları babalarına yapay zekanın gerçek bir insan olmadığını söyleyerek adamı ikna etmeye çalıştı.
Adamın sakinleştikten sonra evliliklerini ve boşanma kararını tekrar gözden geçireceği de belirtildi.