Çin'de 75 yaşındaki adam yapay zekaya aşık oldu: Eşinden boşanmak istedi Çin'de yaşayan 75 yaşındaki Jianga isimli adam, yapay zeka tarafından oluşturulan avatar ile bir süre mesajlaştıktan sonra ona aşık olduğunu iddia etti ve eşinden boşanmak istedi.