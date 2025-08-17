Abone ol: Google News

Çin'de 75 yaşındaki adam yapay zekaya aşık oldu: Eşinden boşanmak istedi

Çin'de yaşayan 75 yaşındaki Jianga isimli adam, yapay zeka tarafından oluşturulan avatar ile bir süre mesajlaştıktan sonra ona aşık olduğunu iddia etti ve eşinden boşanmak istedi.

Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 12:29
Çin'de yaşayan Jianga isimli bir adam uluslararası kamoyunun gündemine oturdu.  

75 yaşındaki Jianga, yapay zeka ile oluşturulan avatara aşık oldu. 

Adam, internetteki sanal kadına o kadar takıntılı hale geldi ki, karısından boşanmak istedi.

YAPAY ZEKAYA KAPILDI 

Beijing Daily'nin yerel haber kaynaklarına dayandırdığı habere göre, her şey sosyal medyada dijital bir avatarla karşılaşmasıyla başladı.

Sürekli telefon başında olan Jianga, mesajlaştığı avatara kapılmıştı. 

BOŞANMAK İSTEDİ 

Jiang'ın zamanını tamamen yapay zekaya ayırabilmek için boşanmak istediğini söylediği bildirildi.

Olayın hızla büyümesi üzerine duruma Jiang'ın çocukları müdahale etti.

ÇOCUKLARI ONU İKNA ETMEYE ÇALIŞTI 

Birer yetişkin olan Jiang'ın çocukları babalarına yapay zekanın gerçek bir insan olmadığını söyleyerek adamı ikna etmeye çalıştı.

Adamın sakinleştikten sonra evliliklerini ve boşanma kararını tekrar gözden geçireceği de belirtildi.

