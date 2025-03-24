İHA

Çin’in Tangshan kentinde kaydedilen görüntüler, izleyenlere insanlığın sıcak yüzünü hatırlattı. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadının yardımına, görev başındaki bir trafik polisi koştu.

2 DAKİKA BOYUNCA BEKLEDİLER

Araçları durduran polis, kadının koluna girerek ona güvenli bir geçiş sağladı. Bu esnada sürücüler de büyük bir hassasiyet göstererek tam iki dakika boyunca sabırla bekledi. Yaşlı kadın karşıya geçtikten sonra trafik yeniden akışına döndü, geriye ise duyarlılığın ve nezaketin güzel bir örneği kaldı.