Çin'de bir köprüde meydana gelen çökme anları kaydedildi

Ülkenin güneybatısında bulunup ülkenin iç kesimlerini Tibet'e bağlayan yol üzerinde yer alan Hongqi Köprüsü’nde kısmi çökme gerçekleşirken o anlar kameraya yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 18:24
  • Çin'in Siçuan eyaletindeki Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi.
  • Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak köprü trafiğe kapatıldı.
  • Çökme anları kameraya kaydedildi.

Çin'de korku dolu anlar...

Ülkenin güneybatısındaki Siçuan eyaletinde, ülkenin iç kesimlerini Tibet'e bağlayan yol üzerinde yer alan 758 metre uzunluğundaki Hongqi Köprüsü’nde kısmi çökme meydana geldiği bildirildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yetkililer, olayda can kaybı yaşanmadığını, çevresinde oluşan çatlaklar ve toprak kayması nedeniyle köprünün dün trafiğe kapatıldığını belirtti.

Köprünün inşaatının bu yılın başlarında tamamlandığı aktarıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan yıkım anları kameraya kaydedildi.

