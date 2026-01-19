Kremlin: Grönland’ın ilhakıyla Donald Trump dünya tarihine geçebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland’a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmesinin ardından yükselen tansiyon devam ediyor.

Trump’ın ABD’nin Grönland’ı almasına karşı çıktıkları için Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya gümrük vergileri getirme kararının ardından Kremlin’den konuya ilişkin açıklama geldi.

RUSYA'NIN PLANLARINA DAİR BİLGİ VERİLMEDİ

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Grönland arzuna değinerek böyle bir adımın iyi mi kötü mü olacağını tartışmadığını, sadece bir gerçeği ifade ettiğini söyledi.

Trump’ın Rusya tehdidine yönelik açıklamalarına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, son zamanlarda çok fazla "rahatsız edici bilgi" dolaştığını ancak Kremlin’in Grönland’daki sözde Rus planları hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

"SADECE ABD DEĞİL, DÜNYA TARİHİNE GEÇEBİLİR"

Peskov, "Grönland’ın ilhakıyla Trump’ın kesinlikle sadece ABD değil, dünya tarihine geçeceğini düşünen uluslararası uzmanlar var." dedi.

TRUMP'IN GRÖNLAND SÖYLEMLERİ

Trump’tan, Grönland’ın satın alımına karşı çıkan 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi ABD Başkanı Trump, ABD’nin "ulusal güvenliği için Grönland’a ihtiyacı olduğunu" ve "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının başkent Washington’da bir araya gelmiş ancak anlaşmazlıklar sürmüştü.

GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölge Grönland arzusundan vazgeçmeyen Trump, buna karşı çıkan Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Şubat 2026 tarihinden itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’dan ABD’ye gönderilen her türlü ürüne yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacaktır. 1 Haziran 2026 tarihinde bu değer yüzde 25’e çıkarılacaktır. Grönland’ın tam ve eksiksiz satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar bu uygulama yürürlükte kalacaktır." demişti.