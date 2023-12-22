Çin’de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar Çin'de bir doktorun göz ameliyatı yaptığı 82 yaşındaki hastaya ameliyat sırasında yumruk attığı görüntüler paylaşıldı. Gözünü ve başını oynattığı için hastaya vurduğu öğrenilen doktorun görevden alındığı öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

2019 yılında Çin'in Guigang kentindeki bir göz hastanesinde meydana gelen olay, bir doktorun ameliyat sırasında 82 yaşındaki bir kadın hastaya yönelik şok edici bir saldırıyı içeriyor.

Hastanın yüzüne 3 kez yumruk attı

Ameliyathane güvenlik kamerası kayıtlarında, doktorun, 82 yaşındaki hastanın yüzüne üç kez yumruk attığı görülüyor. Doktorun saldırısı sonrasında, müdahalede bulunan hemşirenin yer aldığı sahneler de kaydedilmiş.

Doktor görevden alındı

AIER Göz Hastanesi Grubu, olayın yaşandığı tarihte merkeze bildirilmediğini belirtti ancak güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması üzerine doktorun ve hastane yöneticisinin de görevinden alındığını duyurdu.

Başını ve gözünü hareket ettirdiği için vurmuş

Hastane tarafından yapılan açıklamada, doktorun ameliyat sırasında lokal anestezi altında olan hastaya başını ve gözlerini hareket ettirdiği gerekçesiyle "kaba kuvvetle" müdahale ettiği ifade edildi.

Yaşlı kadının sol gözünde körleşme meydana geldi

Olayın ardından hastane yönetimi, ameliyat sonrasında özür dilemiş ve kadının oğluna 500 yuan (yaklaşık 2 bin 100 lira) tazminat ödemesi gerçekleştirdi. Ancak kadının oğlu, sol gözde meydana gelen körleşmenin nedeninin hala belirlenmediğini belirterek yerel medya kuruluşlarına açıklamada bulundu.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)