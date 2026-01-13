Abone ol: Google News

ABD'den vatandaşlarına çağrı: Derhal İran'ı terk edin

ABD'den ülkede devam eden gösteriler ve güvenlik riskleri gerekçe gösterilerek İran'daki vatandaşlarına 'derhal ülkeyi terk etme" çağrısı yapıldı.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 08:01
  • ABD, İran'daki şiddet ve güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşlarına "derhal İran'ı terk edin" çağrısı yaptı.
  • Gösterilerde birçok kişi hayatını kaybetti ve binlercesi gözaltına alındı.
  • ABD, vatandaşlarına kendi olanaklarıyla İran'dan çıkış planı yapmalarını tavsiye etti.

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda 133'ü emniyet görevlisi ve 1'i savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 646 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

ABD: İRAN'DAN HEMEN AYRILIN

ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından Washington yönetiminin 'yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan çıkış planı yapmaları' istendi.

Ülkede devam eden gösterilere ve güvenlik risklerine işaret edilerek, "İran'dan hemen ayrılın. Ayrılamıyorsanız evinizde ya da başka bir güvenli binada emniyetli bir yere geçin." ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda öncelikle diplomasiyi tercih ettiğini ancak askeri güç kullanımını da her zaman masada tuttuğunu belirtmişti.

