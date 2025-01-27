Çin'de hastalık endişesi: Çok sayıda ülkeden hayvansal ürün ithalatı yasaklandı

AA

Çin'de hastalık endişesi nedeniyle yeni kararlara imza atıldı..

Bu kapsamda bazı Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinden hayvansal ürünlerin ithalatının yasakladığı duyuruldu.

Açıklama, Çin Gümrükler Genel İdaresi'nden geldi.

HANGİ ÜKELER LİSTEDE

Çin Gümrükler Genel İdaresinden yapılan açıklamada, Afrika ülkeleri Gana, Somali, Eritre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Nijerya, Tanzanya ve Mısır; Orta Doğu ülkesi Katar; Güneydoğu Asya ülkesi Doğu Timor ve Avrupa'da Bulgaristan'dan hayvansal ürünlerin ithalatının yasaklandığı belirtildi.

İŞLENMİŞ VE İŞLENMEMİŞ ÜRÜNLERİN İTHALATINDA YASAKLAMA

Bu ülkelerden koyun, keçi, kanatlılar ve çift toynaklı hayvanlara ait ürünleri, Filistin, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten koyun ve keçi ürünleri ile Almanya'dan da çift toynaklı hayvanlara ait işlenmiş veya işlenmemiş ürünlerin ithalatı yasaklandı.

Yasağa gerekçe olarak, Dünya Sağlık Örgütünün, söz konusu ülkelerdeki koyun çiçeği, keçi çiçeği ve şap gibi salgın hayvan hastalıklarının varlığına ilişkin duyuruları gerekçe gösterildi.