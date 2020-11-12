Hırsız olduğu iddia edilen bir şahıs otobüsten kaçmaya çalışınca, otobüsün kapıları arasına kafası sıkıştırıldı. O anlar otobüsün kamerasına yansıdı.

30 Ekim'de Çin'in Shaanxi Eyaletinin Xianyamg şehrinde hırsız olduğu iddia edilen bir kişi, fark edildikten sonra kaçmaya teşebbüs etti.

Hırsızlık şüphelisinin kaçmaya çalıştığı anlar, otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAÇMA ANI KAMERADA

Çekilen görüntülerde Mu Jiaoxiao adlı bir otobüs şoförünün, hırsız olduğu iddia edilen kişiyi aracın içinde tutmak için otobüs kapılarını kapattığı ve polisi aramaya çalışırken bir adamın kıyafetlerini kaptığı görülüyor.

Çin'de kaçmaya çalışan hırsızın kafası otobüsün kapısına sıkıştı VİDEO

