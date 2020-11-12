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    Çin'de kaçmaya çalışan hırsızın kafası otobüsün kapısına sıkıştı

    Hırsız olduğu iddia edilen bir şahıs otobüsten kaçmaya çalışınca, otobüsün kapıları arasına kafası sıkıştırıldı. O anlar otobüsün kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 11:34
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 18:02
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    Çin'de kaçmaya çalışan hırsızın kafası otobüsün kapısına sıkıştı

    30 Ekim'de Çin'in Shaanxi Eyaletinin Xianyamg şehrinde hırsız olduğu iddia edilen bir kişi, fark edildikten sonra kaçmaya teşebbüs etti.

    Hırsızlık şüphelisinin kaçmaya çalıştığı anlar, otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    KAÇMA ANI KAMERADA

    Çekilen görüntülerde Mu Jiaoxiao adlı bir otobüs şoförünün, hırsız olduğu iddia edilen kişiyi aracın içinde tutmak için otobüs kapılarını kapattığı ve polisi aramaya çalışırken bir adamın kıyafetlerini kaptığı görülüyor.

    Çin'de kaçmaya çalışan hırsızın kafası otobüsün kapısına sıkıştı VİDEO

    Çin de kaçmaya çalışan hırsızın kafası otobüsün kapısına sıkıştı #1

    Çin de kaçmaya çalışan hırsızın kafası otobüsün kapısına sıkıştı #2

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