Çin'de köprünün çökmesi sonucu 12 kişi öldü, 4 kişi hala kayıp

Çin'de facia anları...

Ülkenin kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde bir köprü inşaatında meydana gelen çelik kablo kopması sonucu 12 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise kayıp olduğu doğrulandı.

16 İŞÇİ VARKEN ÇÖKTÜ

Xinhua Haber Ajansı'na göre, arıza, Sichuan-Qinghai Demiryolu'nun Qinghai bölümündeki yapım aşamasındaki köprüde sabah saatlerinde meydana geldi ve o sırada şantiyede 16 işçi bulunuyordu.

Arıza, 108 metrelik çelik kirişli kemer kaburgasının çökmesine neden oldu.

AFET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, kurtarma operasyonlarını denetlemek ve kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere derhal bölgeye bir ekip gönderdi.

Bakanlık, kazanın nedeninin en kısa sürede tespit edileceğini ve gelecekte benzer olayların yaşanmaması için kararlı önlemler alınacağını duyurdu.

800'DEN FAZLA PERSONEL ARAMA ÇALIŞMALARINDA YER ALIYOR

Çin Merkez Televizyonu, kazanın meydana gelmesinden bu yana 806'dan fazla kurtarma görevlisinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını, 91 araç, 27 bot, bir helikopter ve beş robotun görevlendirildiğini bildirdi.

Ayrıca, altı hastane, yaralılara tıbbi yardım sağlamak için hızlı kanallar açtı.