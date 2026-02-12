Nijerya’da motor arızası: 80 yolculu uçak acil iniş yaptı

- Nijerya’da Arik Air’e ait Boeing 737-700 uçağı, sol motorundan gelen patlama sesi nedeniyle Benin Havalimanı'na acil iniş yaptı.
- Uçaktaki 80 yolcu ve mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilirken, yaralanma yaşanmadı.
- Sol motorda oluşan ciddi hasar için teknik inceleme başlatıldı.
Nijerya’da Arik Air’e ait Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, Lagos’taki Murtala Muhammed Havalimanı’ndan Omagwa bölgesine gitmek üzere kalkışının ardından sol motordan yüksek bir patlama sesi duyuldu.
Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, motor arızası tespit edilmesi üzerine uçağın rotasının değiştirilerek Benin Havalimanı’na yönlendirildiği belirtildi.
YOLCULAR GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ
Şirket açıklamasında, “Mürettebatın sol motordan yüksek bir patlama sesi duymasının ardından uçak Benin Havalimanı’na yönlendirildi. Uçakta bulunan 80 yolcunun tamamı güvenli şekilde tahliye edildi. Yolcu ya da mürettebattan yaralanan olmadı” ifadelerine yer verildi.
MOTOR KISMINDA HASAR OLUŞTU
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın sol motor bölümünde ciddi hasar oluştuğu görüldü. Olayla ilgili teknik inceleme başlatıldığı bildirildi.