Güney Kore lideri Kim'in kızını 'halefi' ilan edeceği iddiası

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi’nden (NIS) Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un yanından ayırmadığı kızı Ju-ae ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP) Milletvekili Lee Seong-kweun, NIS’ın basına kapalı bir Meclis İstihbarat Komitesi toplantısında Pyongyang rejimi hakkındaki son istihbarat bilgilerini paylaştığını ifade ederek, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kızı Ju-ae'yi halefi olarak ilan etmeye hazırlandığını açıkladı.

"DEVLET POLİTİKALARI HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİ İFADE EDİYOR"

NIS, 13 ya da 14 yaşında olduğu değerlendirilen Ju-ae’nin Kumsusan Güneş Sarayı ziyareti dahil çeşitli etkinliklerde boy göstermesini ve belirli devlet politikaları hakkında görüşlerini dile getirdiğine dair işaretler bulunmasını bu değerlendirmeye gerekçe olarak gösterdi.

HALEFİ OLMA İHTİMALİ YÜKSEK

Önceki değerlendirmelerinde Ju-ae’yi eğitimden geçen potansiyel bir varis olarak tanımlayan NIS, son değerlendirmeler ışığında Ju-ae’nin babası Kim’in halefi olma ihtimalinin güçlendiğine dikkat çekti.

NIS, milletvekillerine verdiği brifingde Ju-ae'nin bu ayın sonunda Kuzey Kore'de yapılacak Kore İşçi Partisi (WPK) kongresine katılıp katılmayacağının yakından takip edileceğini ifade etti.

"FÜZE DENEMELERİ İLE TRUMP'I KIŞKIRTMAKTAN KAÇINIYOR

NIS, ABD ile Kuzey Kore arasında diplomasi umudu ile ilgili olarak ise, "Belirli koşullar sağlanırsa Kuzey Kore'nin ABD ile diyaloğa yanıt verme olasılığı var" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore’nin ABD’nin bölgedeki askeri faaliyetlerinden rahatsız olmasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirme konusunda itidalli davrandığına dikkat çeken NIS, Kim’in Trump'ı kışkırtmamak için kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerinden kaçındığı tespitinde bulundu.

KUZEY KORE ASKERLERİ KURSK'TA TECRÜBE KAZANDI

NIS, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğine dair son bilgileri de paylaştı.

Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya gönderilen Kuzey Kore güçlerinden yaklaşık 10 bin muharip asker ile bin istihkam personelinin Kursk cephesinde olduğunu belirten NIS, yaklaşık 6 bin Kuzey Kore askerinin ise öldüğünü ya da yaralandığını bildirdi.

Geçen aralık ayında Kuzey Kore’ye dönen bin 100 askeri personelin yeniden Kursk’a gönderilebileceği ifade edilirken, "Kuzey Kore ordusu, 6 bin zayiata rağmen savaş sahasında modern muharebe taktikleri ve tecrübe konusunda kazanım elde etmiş, Rusya’nın teknik desteğiyle silah sistemlerini geliştirmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.

ORDUYA AİT YENİ DRONE BİRİMİ

NIS, Ukrayna güçlerinin esir aldığı 2 Kuzey Koreli askerin Güney Kore’ye iltica etme isteklerini beyan ettiklerini ve hükümetin süreci kolaylaştırmak için çalıştığını açıkladı.

Ayrıca Pyongyang’ın insansız hava araçlarına (İHA) odaklanan yeni bir askeri birim kurduğu bilgisini paylaşan NIS, Kuzey Kore’nin seri drone üretimi için çalışmalarını hızlandırdığını vurguladı.