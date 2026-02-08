Çin'de patlama faciası: 8 kişi canından oldu

- Çin'in Shanxi eyaletinde bir biyoteknoloji tesisinde patlama oldu.
- Patlamada 8 kişi hayatını kaybetti.
- Tesisin yasal temsilcisi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Çin'de bir fabrikada patlama meydana geldi.
Shanxi eyaletine bağlı Shuoyang kentinde bir dağlık alanda bulunan Jiapeng Biyoteknoloji tesisinde yaşanan patlama, korku dolu anlara sahne oldu.
8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
8 kişinini hayatını kaybettiği patlamada olay yerine çok sayıda emniyet ekipleri sevk edildi.
Geçtiğimiz yıl haziran ayında kurulan Jiapeng Biyoteknoloji tesisinin hayvan yemi, kömür ürünleri ve yapı malzemeleri üzerine araştırmalar yürüttüğü ifade edildi.
TESİSİN YASAL TEMSİLCİSİ GÖZALTINA ALINDI
Devlet medyası, dün meydana gelen patlamanın ardından tesisin yasal temsilcisinin gözaltına alındığını ve kent yönetiminin soruşturma ekibi kurduğunu bildirdi.