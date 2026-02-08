Hamas, Gazze'de yabancı yönetimi kabul etmeyeceğini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın gözü Gazze'de

İsrail ile Hamas arasında imzalanan barış anlaşmasına rağmen ölümler devam ederken diplomatik görüşmeler de sürüyor.

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halid Meşal, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen konferansta konuşma yaptı.

"DİRENİŞ, İŞGAL ALTINDAKİ HALKLARIN HAKKIDIR"

Meşal, Hamas'ın silah bırakmayacağını belirterek, "Direnişi, onun silahlarını ve bunu yürütenleri suç saymak kabul edebileceğimiz bir şey değildir.

İşgal olduğu sürece direniş vardır. Direniş, işgal altındaki halkların hakkıdır. Ulusların gurur duyduğu bir şeydir." dedi.

"YABANCI YÖNETİMİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Halid Meşal, "Barış Kurulu" olarak adlandırdığı yapıya, Gazze'nin yeniden inşasını ve yaklaşık 2,2 milyonluk nüfusa insani yardımın ulaşmasını mümkün kılacak "dengeli bir yaklaşım" benimseme çağrısında bulundu.

Hamas yöneticisi, Filistin toprakları üzerinde "yabancı bir yönetimi" kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, "Ulusal ilkelerimize bağlıyız ve vesayet, dış müdahale ya da herhangi bir biçimde manda yönetiminin geri dönüşü mantığını reddediyoruz. Filistinlileri Filistinliler yönetmelidir. Gazze, Gazze halkına ve Filistin'e aittir. Yabancı yönetimi kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TRUMP'DAN HAMAS SİLAH BIRAKACAK İDDİASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ikinci aşamasının bir parçası olarak Hamas'ın yakın zamanda silahlarını bırakması gerektiğini savunuyor.

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın silah bırakma sözü verdiğini öne sürmüş ve bu konuda örgütü defalarca tehdit etmişti.