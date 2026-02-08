Rusya'da Korgeneral Alexeyev'e suikast girişimi: Şüpheli Dubai'de yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alexeyev'e, cuma günü düzenlenen suikast girişiminin faili yakalandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'da gerçekleştirilen saldırıda Alexeyev'i silahla yaralayan şüpheli, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde yakalanarak gözaltına alındı.

FSB, Lyubomir Korba adlı bir Rus vatandaşı olan şüphelinin Rusya'ya teslim edildiğini duyurdu.

ALEXEYEV'İ SIRTINDAN VURMUŞTU

Korgeneral Vladimir Alexeyev, cuma günü Moskova'da evinin önünde saldırıya uğramış, birden fazla el ateş açılması sonucu sırtından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, silahlı saldırganın olay yerinden kaçtığı, polis tarafından arandığı aktarılmıştı.

RUSYA, UKRAYNA'YI SORUMLU TUTTU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu iddia etmiş, bunun barış görüşmelerini sabote etmeye yönelik bir girişim olduğunu söylemişti.

UKRAYNA'DAN YALANLAMA

Ukrayna ise olayla ilgisi olmadığını savunmuştu.

Ukrayna istihbaratı, daha önce 64 yaşındaki Alexeyev'i "uluslararası bir suçlu" olarak nitelendirmişti.

KORGENERAL ALEXEYEV

Korgeneral Alexeyev, 2011'den beri GRU'nun birinci başkan yardımcısı olarak görev yapan ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarını denetleyen Rusya'nın en kıdemli askeri istihbarat yetkililerinden biri olarak biliniyor.

Alexeyev, 2017'de ülkenin en yüksek nişanlarından biri olan "Rusya Federasyonu Kahramanı" ünvanına layık görülmüştü.