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Haber Merkezi

Çin’in Sichuan eyaletinde küçük bir çocuğun rögara attığı torpil, kanalizasyonda biriken metan gazını ateşleyerek büyük bir patlamaya neden oldu.

Şiddetli patlama sonucu asfalt yarıldı, araçlar havaya fırladı ve milyonlarca yuanlık maddi hasar meydana geldi.

ASFALT HAVAYA UÇTU

Güvenlik kameralarına yansıyan patlama anında, asfaltın parçalanarak havaya uçtuğu ve araçların adeta oyuncak gibi savrulduğu görüldü.

28 MİLYONLUK ZARAR

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, toplam maddi hasarın 5.8 milyon yuan (yaklaşık 28.8 milyon TL) olduğu hesaplandı.

EVLERİNİ SATIŞA ÇIKARDILAR

Hasarı karşılamak için evlerini satışa çıkarmak zorunda kalan aile, yetkililerle görüşmelerini sürdürüyor.

YENİ ÖNLEMLER ALINACAK

Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, yerel yönetimler, kanalizasyon sistemlerinde gaz birikimini önlemek için yeni güvenlik önlemleri alınacağını duyurdu.