Çin’de Ulusal Gün kutlamaları yapıldı

Çin’de Ulusal Gün dolayısıyla dün akşam başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda resepsiyon düzenlendi. Kutlamalar kapsamında, meclisin bulunduğu Tienanmın Meydanı özel ışıklandırmalar ve dekoratif süslemelerle donatıldı.

MEYDANA DEV ÇİÇEK BUKETİ

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mao Zıdong’un portresinin yer aldığı, “Yasak Şehir” olarak bilinen eski İmparatorluk Sarayı’nın güney duvarı aydınlatıldı. Meydanın ortasına ise Ulusal Gün’e özel olarak hazırlanan dev çiçek buketi yerleştirildi.

GELENEKSEL BAYRAK TÖRENİ

Kutlamaların ikinci gününde sabah saatlerinde Tienanmın Meydanı’nda geleneksel bayrak töreni gerçekleştirildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na bağlı tören kıtası, Çin bayrağını göndere çekti.

PEKİN'DE RESEPSİYON

Çin Halk Cumhuriyeti’nin 76. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda resepsiyon düzenlendi. Davete, Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Çiang’ın yanı sıra Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve hükümetin üst düzey yöneticileri katıldı. Etkinlikte ayrıca Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ile çok sayıda yabancı ülke temsilcisi ve uluslararası kuruluş yetkilileri de yer aldı.

Şİ CİNPİNG: "İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERLERİNİ KORUMALIYIZ"

Resepsiyonda konuşan Şi Cinping, dünyanın yüzyılda görülmeyen değişimlerden geçtiğini belirterek, “İnsanlığın ortak değerlerini kararlılıkla savunmalı ve gerçek çok taraflılığı hayata geçirmeliyiz” dedi. Şi, Çin’in “Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik, Küresel Uygarlık ve Küresel Yönetim” girişimleriyle tüm ülkelerle iş birliğini artırmaya devam edeceğini vurguladı.

ULUSUN MORALİNİ YÜKSELTTİ

Şi, bu ayın başında İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılının kutlandığını hatırlatarak, bu etkinliklerin Çin halkının moralini yükselttiğini ve ilerleme için esin kaynağı olduğunu dile getirdi.

HONG KONG, MAKAU VE TAYVAN MESAJI

Çin lideri, “tek ülke, iki sistem” politikasını tavizsiz sürdüreceklerini ifade ederek Hong Kong ve Makau’nun ülkenin genel kalkınmasına daha fazla entegre edilmesini destekleyeceklerini söyledi. Tayvan konusunda da net mesajlar veren Şi, ticari ve ekonomik iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini ancak bağımsızlık yanlısı girişimler ile dış müdahalelere karşı duracaklarını, Çin’in egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruyacaklarını vurguladı.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞU

Çin’de 1 Ekim 1949’da ilan edilen Halk Cumhuriyeti, Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisi’nin iç savaştan galip çıkmasıyla kuruldu. Komünistler, Çan Kay-şek önderliğindeki Milliyetçi Parti’ye karşı zafer kazanarak yeni rejimin temelini atmıştı.