Çin’de üst düzey generale casusluk suçlaması

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e yakınlığıyla bilinen Çin Halk Kurtuluş Ordusu Merkezi Askeri Komisyonu (CMC) Başkan Yardımcısı Orgeneral Zhang Youxia hakkında ciddi suçlamalar gündeme geldi. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin Çin askeri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Zhang’ın ülkenin nükleer sırlarını ABD’ye aktararak ulusal güvenliği tehlikeye attığı iddia edildi.

Haberde ayrıca Zhang’ın yetki alanındaki terfi ve görevlendirmelerde rüşvet aldığı ve nüfuzunu kullanarak ordu içinde siyasi klikler oluşturduğu öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA: "DİSİPLİN İHLALLERİ"

Çin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zhang Youxia hakkında “disiplin ve kural ihlalleri” gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı doğrulandı. Ancak iddiaların kapsamı ve içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Aynı süreçte, Çin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Liu Zhenli’nin de benzer suçlamalar kapsamında inceleme altında olduğu bildirildi.

DARBE İDDİALARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEMDE

Bazı muhalif sosyal medya hesaplarında ise Zhang Youxia ve Liu Zhenli’nin, Devlet Başkanı Xi Jinping’e karşı başarısız bir darbe girişiminde bulunduğu iddiaları dile getirildi. Çinli yetkililer bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

PARTİ VE ORDU İÇİNDE KİLİT BİR İSİMDİ

75 yaşındaki Zhang Youxia, 2011 yılında orgeneral rütbesine yükselmişti. Xi Jinping’in aile dostu olarak bilinen Zhang, Xi döneminde Çin ordusunun reform ve modernizasyon sürecinde kritik görevler üstlendi.

Zhang, 7 üyeden oluşan Merkezi Askeri Komisyon’un iki başkan yardımcısından biri olmasının yanı sıra, Çin Komünist Partisi’nin en üst karar organlarından biri olan 24 kişilik Siyasi Büro’da da görev yapıyordu.

GÜÇ MÜCADELESİ YORUMU

Uzmanlar, Zhang Youxia’ya yönelik soruşturmanın Çin yönetimi ve ordu içindeki güç dengeleri ile siyasi çekişmelerin bir yansıması olabileceğini değerlendiriyor.