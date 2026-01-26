Venezuela’da halk, Maduro’nun serbest bırakılması için meydanlarda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela’da ABD’nin askeri müdahalesinin ardından sokaklar hareketlenirken halk, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun serbest bırakılması için protestolarını sürdürüyor.

BOLİVAR MEYDANI'NDA PROTESTO VE DUA

Başkent Karakas’taki tarihi Bolivar Meydanı’nda (Plaza Bolivar de Karakas) bir araya gelen Venezuelalılar, ABD aleyhine sloganlar atarak Maduro’nun ülkesine dönmesi için toplu halde dua etti. Meydanda açılan pankartlar ve atılan sloganlarla ABD’nin müdahalesine sert tepki gösterildi.

MADURO'NUN OĞLUNDAN SERT MESAJ

Devlet Başkanı Maduro’nun oğlu ve milletvekili Nicolas Maduro Guerra, meydanda yaptığı konuşmada ABD’nin 3 Ocak’taki saldırısının ülkede derin izler bıraktığını söyledi. O günü “asla unutmayacaklarını” vurgulayan Guerra, Venezuela’nın barış ve egemenlik mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

Maduro Guerra, babası ve Cilia Flores serbest bırakılana kadar mücadelenin devam etmesi çağrısında bulundu.

KENTTE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Karakas genelinde, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores başta olmak üzere kritik noktalarda asker ve polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kentin simge yapıları ve duvarlarında “Maduro’ya özgürlük”, “Diren Maduro” yazıları dikkat çekti.

GÜNLÜK YAŞAM NORMALE DÖNÜYOR

ABD müdahalesinin ardından kısa süreli panik yaşanan ülkede, boşalan market raflarının yeniden dolduğu ve günlük yaşamın büyük ölçüde normale döndüğü gözlemlendi. Muhalif kesimlerden ise kamuoyuna yansıyan güçlü bir tepki gelmediği belirtildi.

"SORUNLARIMIZI BİZ ÇÖZERİZ"

AA muhabirine konuşan Venezuelalı Hilda Lopez, ülkenin meşru devlet başkanının Nicolas Maduro olduğunu vurgulayarak, “Sorunlarımız olabilir ama bunları yabancı bir ülkenin müdahalesiyle çözmeyiz. Venezuela egemen, bağımsız ve anayasal bir devlettir.” dedi.

Jose Antonio Mendoza ise ABD’nin müdahalesinin arkasında petrol rezervlerinin bulunduğunu savunarak, Maduro ve eşinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"BU BİR SALDIRIDIR"

ABD müdahalesine tepki gösteren Roman Medino London da yaşananları “suç teşkil eden bir saldırı” olarak nitelendirdi. London, “Amerikalıların halkımıza yaptığı bu saldırının nedeni petrol rezervlerimize duydukları ilgidir.” ifadelerini kullandı.

Venezuelalılar, uluslararası kamuoyuna ülkelerinin egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulunurken, Maduro’nun serbest bırakılması taleplerini yineledi.