İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Orta Doğu'da Gazze ateşkesinin ve Barış Kurulu'nun ışığında yeni diplomatik gelişmeler yaşanıyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Ceyhun Bayramov ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından bakanlar, basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Bayramov, Azerbaycan-İsrail ilişkilerinin her geçen yıl olumlu yönde geliştiğini, bugün iki devlet arasındaki ilişkinin stratejik nitelik taşıdığını söyledi.

TURİST VE GÖÇMENLER İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Azerbaycan'daki Yahudi topluluğunun ve Azerbaycan'dan İsrail'e göçen Yahudilerin iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağladığını belirten Bayramov, İsrail'den Azerbaycan'a gelen turist sayısının arttığını, dolayısıyla uçak seferlerinin de artırılacağını kaydetti.

"SORUNUN DİPLOMATİK YOLLARLA BARIŞÇIL ÇÖZÜLMESİNDEN YANAYIZ"

Bayramov, Saar'la Orta Doğu'daki gelişmeleri de müzakere ettiklerini dile getirerek, "Gazze'de ateşkesin kalıcı olması isteğimizi mevkidaşıma ilettim. Sorunun uluslararası hukuk kurallarına ve ilkelerine dayalı olarak, müzakereler ve diplomatik yollarla barışçıl çözülmesinden yanayız." ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN'A YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ"

Saar da Azerbaycan ile İsrail arasındaki ticari ilişkilerin arttığını, Bakü'ye farklı sektörlerden 40 iş insanıyla geldiğini söyledi.

Bakan Saar, "Azerbaycan'a yatırım yapmak ve tecrübemizi sizinle paylaşmak istiyoruz." dedi.

ENERJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Enerji alanındaki iş birliklerinin özel önem arz ettiğini vurgulayan Saar, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) İsrail'in Akdeniz'deki Tamar doğalgaz sahasında yüzde 10 hisse elde etmesinin iki ülke arasındaki güvenin örneği olduğunu dile getirdi.

Saar, ülkesinin İran’la yaşadığı çatışmalara değinerek, "Kendi halkını öldüren mevcut İran rejiminin diğer ülkelere nasıl davranmalarını bekleyebiliriz ki. Bölgenin güvenliği için İran'ın kitle imha silahları bulundurmasına asla izin verilmemeli." diye konuştu.