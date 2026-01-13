İsrail askeri kıyafetli 3 kişi El Halil’de Filistinli kuyumcuyu soydu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler baskılara uğramaya devam ederken yaşanan bir soygun dikkat çekti.

İsrail’in El Halil şehri yakınlarındaki Dahariye kasabasında kendilerini İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askeri olarak tanıtan 3 kişi, Filistinli bir işletmecinin kuyumcu dükkanını soydu.

SOYGUNCULAR ÜNİFORMALI VE MASKELİYDİ

Olay yerine İsrail plakalı bir araçla gelen, IDF üniforması giyen, silahlı ve yüzü maskeli 3 şüphelinin görüntüleri kameralara yansıdı.

Şüpheliler, soygunun ardından olay yerinden hızla kaçtı.

İSRAİL ASKERİ OLMADIKLARI AÇIKLANDI

IDF, şüphelilerin İsrail askeri olmadığına yönelik açıklama yaparken, şahıslar için insan avı başlatıldığını bildirdi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından hava desteği ve çok sayıda güvenlik unsurunun katılımıyla gerçekleştirilen kovalamaca sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

1 FİLİSTİNLİ, 2 İSRAİLLİ

Polis, zanlıların güneydeki Bedevi yerleşim bölgelerinde yakalandığını bildirirken IDF, olayda 1 Filistinli ile 2 İsrail vatandaşının gözaltına aldığını ve çeşitli silahlara el koyduğu açıkladı.

İsrail basını da Filistin Yönetimi güvenlik güçlerinin soygunun muhtemel azmettiricisi dahil olmak üzere bazı kişileri gözaltına aldığını yazdı.