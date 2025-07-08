Çin'den ABD'nin tarife kararına karşı 'gümrük vergisi savaşının kazananı olmaz'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Washington'ın 14 ülkeye yönelik getirdiği gümrük vergilerini değerlendirdi.



Pekin'in tarifelerin artırılmasına ilişkin tutumunun net olduğunu ve değişmediğini vurgulayan Sözcü Mao, "Ticaret veya gümrük vergisi savaşlarının kazananı yoktur ve korumacılık tüm tarafların çıkarlarına zarar verir." ifadesini kullandı.

14 ÜLKEYE GÜMRÜK VERGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Japonya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos olmak üzere 14 ülkeye yönelik gümrük vergisi oranlarını içeren tarife mektuplarını paylaşmıştı.

"FARKLI BİR TEKLİFLE GELİRLERSE, YAPARIZ"

Mektuplarında bu ülkelere 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak tarife oranlarını bildiren Trump, herhangi bir misilleme durumunda bu oranların artacağını kaydetmişti.

Trump, tarife mektuplarının nihai teklifleri olduğunu belirterek, "Ama farklı bir teklifle gelirlerse ve ben de beğenirsem yaparız." ifadesini kullanmıştı.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden 14 ülkeye (Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Japonya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos) yönelik yeni gümrük vergisi tarifelerini duyurdu.

Bu tarifelerin 1 Ağustos 2025'ten itibaren uygulanacağını ve ülkelerle müzakerelere açık olduğunu belirten Trump, misilleme durumunda vergilerin artırılacağını ifade etti.