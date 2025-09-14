Çin’den ABD’ye çifte soruşturma

Çin Ticaret Bakanlığı, Ciangsu Eyaleti Yarı İletken Üreticileri Birliği’nin başvurusu üzerine ABD’nin Çin’e sattığı analog çiplere yönelik damping soruşturması başlattı.

Bakanlık açıklamasında, 2022–2024 döneminde ABD’nin Çin’e yaptığı analog çip ihracatının yüzde 37 arttığı, buna karşılık fiyatların yüzde 57 düştüğü belirtildi. Bu durumun, yerli üreticilerin satış fiyatlarını baskıladığı ve sektöre zarar verdiği ifade edildi.

Soruşturmanın yasal prosedürlere uygun yürütüleceği, kararın ise bulgulara dayalı, nesnel ve tarafsız olacağı vurgulandı.

ABD'YE AYRIMCILIK İNCELEMSİ

Bakanlık ayrıca, ABD’nin Çin’den ithal yarı iletken ürünlere yönelik uygulamalarına karşı “ayrımcılık” soruşturması açıldığını duyurdu.

Bu incelemede, ABD’nin 2018’den itibaren Çinli çip üreticilerine yönelik aldığı önlemler ve başlattığı soruşturmaların Çinli şirketlere ayrımcılık oluşturup oluşturmadığı değerlendirilecek.

Soruşturma 3 ay sürecek, gerekirse 1 yıla kadar uzatılabilecek. Çin’in Dış Ticaret Yasası’nın 7. maddesi, ayrımcı uygulamalara karşı “misilleme tedbirleri” alınmasına olanak tanıyor.

MADRİD GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİ HAMLE

Pekin’in bu soruşturmaları, 14 Eylül’de Madrid’de başlayacak Çin-ABD ekonomi ve ticaret müzakereleri öncesinde duyurması dikkat çekti.

Çin Ticaret Bakanlığı, ayrıca Washington yönetiminin 12 Eylül’de aralarında yarı iletken, biyoteknoloji, havacılık ve lojistik şirketlerinin bulunduğu 23 Çin firmasını ihracat kontrol listesine almasına tepki gösterdi.

Açıklamada, “Bu arka planda ABD’nin Çinli şirketlere yaptırım uygulama kararı, gerçek niyetine dair soru işaretleri yaratıyor.” ifadesine yer verildi.

ABD'NİN SON HAMLESİ

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), ulusal güvenlik ve dış politika gerekçesiyle 32 firmayı özel lisansa tabi kuruluşlar listesine ekledi. Bu firmalar arasında 23 Çin şirketi de bulunuyor.