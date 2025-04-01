Çin'den ABD'ye 'diplomatik çözüm' çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, düzenlediği günlük basın toplantısında, Çin’in Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde yeni bir uzlaşının sağlanmasını desteklediğini vurguladı.

Guo, KOEP’in uygulanmasının, ABD’nin tek taraflı çekilmesi nedeniyle sekteye uğradığını belirterek, Washington’ın siyasi samimiyet göstererek müzakere masasına bir an önce dönmesi gerektiğini ifade etti. Sözcü, yaptırımlar, baskılar ve güç kullanma tehditlerinin sorunu çözüme kavuşturamayacağını dile getirdi.

"İRAN'IN NÜKLEER SORUNU, ANCAK DİPLOMASİYLE ÇÖZÜLÜR"

Öncelikli hedefin, müzakerelerin yeniden başlatılmasına uygun bir ortam yaratmak olduğuna dikkat çeken Guo, İran’ın nükleer meselesinin yalnızca diplomasi yoluyla çözülebileceğini savundu:

Çin, müzakerelerin hızla başlaması için çabalarını sürdürecektir. Aynı zamanda, uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme sistemini korumak ve Orta Doğu’da barış ile istikrarı sağlamak adına tüm tarafların hassasiyetlerini gözeten adil, dengeli ve sürdürülebilir bir çözüm için çalışacaktır.