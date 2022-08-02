Çin'den ABD'ye Tayvan uyarısı: Pelosi gelmesin

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası bir Tayvan ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ziyaretin barış ve güvenliği sarsacağını söyledi.

Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi giderek tırmanıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edip etmeyeceği merak konusu.

BM Güvenlik Konseyi ağustos ayı dönem başkanlığının Çin’e geçmesi dolayısıyla basın toplantısı düzenleyen BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Pelosi’nin Hint-Pasifik temasları çerçevesinde Tayvan ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Bu ziyaret Pekin ile Washington arasındaki ilişkileri baltalayacaktır"

Zhang, Pelosi’nin olası Tayvan ziyareti için, "Böyle bir ziyaret, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü ile Tayvan Boğazı'ndaki barış ve güvenliğin sarsılmasına yol açacaktır ve Pekin ile Washington arasındaki ilişkileri baltalayacaktır." ifadelerini kullandı.

Pelosi’nin ziyaretinin Çin için büyük bir tehlike ve provokasyon oluşturacağını ve bunun için kararlı önlemler alacaklarını belirten Zhang, ABD’yi ülkesinin toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etti.

"Tayvan kırmızı çizgimizdir"

Zhang, "Tayvan, ülkemin herhangi bir ülkeyle ilişkilerinde kırmızı çizgidir. Bu konuda kati bir tavır alıyoruz ve ülkemizin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmak için mümkün olan her şeyi yapmaya kararlıyız." dedi.

Beyaz Saray: Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etme hakkı var - Haberi için tıklayınız -